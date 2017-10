Amsterdam laat bustoerist dokken

Uit iedere portemonnee van een toerist die in een toeristenbus stapt, vloeit straks 0,66 euro rechtstreeks naar de schatkist van de Stopera. Gemiddeld zal het om zo’n 200.000 euro per jaar gaan, denkt verantwoordelijk wethouder Udo Kock (Financiën). Voor rondvaartboten bestaat al eenzelfde regeling. Daar is dat bedrag verwerkt in de prijs van een kaartje. Volgens Kock is het logisch dat een bezoeker die de stad vanuit een bus bezichtigt ook een zogeheten ’vermakelijkhedenretributie’ moet aftikken, omdat toeristbusbedrijven feitelijk dezelfde diensten aanbieden als rondvaartreders, maar dan op het droge.

Begin

„Dit is nog maar het begin, we zijn ook bezig om te kijken of andere toeristische attracties in de openbare ruimte zo belast kunnen worden. Denk aan segways, fietsverhuur of rondleiden van groepen toeristen”, aldus Kock. „Alle beetjes helpen. Als de toeristen dan toch komen, mag de Amsterdammer daar ook wel van profiteren.”

Toeristenbelasting

De gemeente had al besloten om onderscheid te maken in de toeristenbelasting, om zo de toeristenstromen beter te spreiden over de stad. Per 1 januari geldt in stadsdelen Centrum, Zuid, West en Oost (met uitzondering van IJburg) een tarief van 6% en in de rest van de stad 4%. Voor vakantieverhuur, short-stay en bed and breakfasts zal stadsbreed een tarief van 6% gelden. Per 1 januari 2019 betalen ook bezoekers op een cruiseschip toeristenbelasting.