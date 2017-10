Microbrouwer omzeilt groothandel

,,Veel kleinere brouwerijen komen normaal niet verder dan het eigen dorp of de eigen regio'', zegt initiatiefnemer Marc Menue van Brouwerij Brouwerslokaal. Hij legt uit dat zijn eigen brouwerij uit Zeeuws-Vlaanderen via internetbestellingen al klandizie heeft in verre uithoeken als Ameland. Zo werd het idee van een internetverkoopplatform voor meerdere zogeheten microbrouwerijen geboren.

Hollandcraftbeer.nl wordt later deze maand officieel geopend op een horecavakbeurs in Maastricht. Er hebben zich nu al zo'n 35 kleine brouwers verbonden aan de webwinkel. Menue rekent erop dat binnen niet al te lange tijd doorgroei mogelijk is naar circa 200 brouwerijen.

Kleine onafhankelijke, lokale bierbrouwerijen met zogenoemd craft bier zijn sterk in opkomst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde eerder dit jaar in totaal 370 brouwerijen in Nederland. Bij 270 daarvan werkte slechts één persoon. Tien jaar terug waren er nog 90 brouwerijen, waaronder 40 eenmansbedrijfjes.