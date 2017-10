ING moet schade door slecht vermomde pincodes vergoeden

Zo luidt de bindende uitspraak van het klachteninstituut voor financiële dienstverlening Kifid. ING wees de schadeclaim af wegens nalatigheid van de klant, maar de bank moet 75% van de € 3.880 vergoeden omdat de consument volgens Kifid wel degelijk veiligheidsmaatregelen had genomen.

De inbrekers moesten eerst een deur forceren die was voorzien van een politiekeurmerk. Daarbij bewaarde de klant pinpassen en pincodes gescheiden. De inbrekers stuitten op twee kluizen, een met pinpassen, en een met de versluierde pincodes.

Nog voor de passen waren geblokkeerd, werd tweemaal een bedrag afgeschreven optellend tot €3.880. Uit het transactieoverzicht van ING blijkt dat de criminelen eerst een aantal keren een onjuiste pincode hadden ingevoerd.

Een kwart van de schade moet de klant zelf dragen omdat de kluizen niet in de muur waren verankerd, waardoor de inbrekers ze makkelijk mee konden nemen. Bovendien ligt het volgens Kifid voor de hand dat wanneer ‘onbevoegden’ papiertjes vinden met ‘telefoonnummers’, zij dit zien als pincodes. De consument had de pincodes zo moeten versluieren dat ze niet herkenbaar waren als codes, bijvoorbeeld door ze in een adressenboekje op te schrijven met tal van adressen en telefoonnummers.