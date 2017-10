Prijzen in eurolanden zakken weer

Daaruit blijkt dat het prijspeil in de eurozone in september gemiddeld 0,1 procent lager lag dan een jaar eerder. Die afname komt vooral door de enorme daling van de olieprijs, die ervoor zorgde dat energie deze maand 9 procent goedkoper was dan in september 2014. Voedings- en genotsmiddelen werden 1,4 procent duurder.

De inflatie in de eurolanden liep de afgelopen maanden heel licht op, na enkele maanden van prijsdalingen in het begin van het jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) tracht het prijspeil aan te jagen, via de omvangrijke aankoop van leningen bij banken en andere financiële instellingen. De ECB voorspelde eerder deze maand echter al dat de inflatie de komende tijd bijzonder laag zal blijven.

Inflatie

Eurostat meldt bij de eerste raming geen cijfers van afzonderlijke landen. Dinsdag bleek al wel dat de inflatie in Duitsland op basis van de Europese definities in september is gezakt naar min 0,2 procent. In Spanje werd een inflatie gemeten van min 1,2 procent. Het CBS komt op 8 oktober met de eerste raming voor de ontwikkeling van het prijspeil in Nederland.

Vanaf december zal de olieprijs een minder grote rol spelen bij de inflatie, stelde ING-econoom Teunis Brosens in een reactie. De geldontwaarding zal volgens hem daarom begin volgend jaar oplopen tot 0,5 à 1 procent, om daar vervolgens een tijd te blijven liggen. De inflatie blijft daarmee een eind verwijderd van het door de ECB nagestreefde peil van circa 2 procent, waardoor de speculatie over verdere stimuleringsmaatregelen zal aanhouden, aldus de econoom.