'Zwakkere Chinese economie raakt Nederland'

Daarin bekijkt het ratingbureau de gevolgen van een afzwakking van de economische groei in China naar ongeveer 4 procent in de komende twee jaar, in plaats van de plussen van ruim 6 procent die nu worden voorzien. De Nederlandse economie zou in dat geval eind 2017 1,5 procent kleiner zijn dan nu wordt voorspeld. De Duitse economie zou bijna 1 procent kleiner uitvallen.

Vooralsnog verwacht S&P dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,9 procent groeit, gevolgd door plussen van 2,2 en 1,8 procent in 2016 en 2017. De werkloosheid zakt daarbij naar schatting van 6,9 tot 6,3 procent van de beroepsbevolking.