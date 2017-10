‘Damrak opent flink hoger’

,,Het ziet er allemaal heel positief uit voor de beurzen. De AEX lijkt zo'n 6 punten hoger te gaan beginnen. Op de Aziatische markten laten Tokio en Hongkong een rally zien en de Amerikaanse beurzen wisten dankzij overnamenieuws ook stevig hoger te sluiten", aldus marktanalist Martijn Weller van IG Nederland. Volgens de marktkenner lijken beleggers weer risico's te durven nemen na de recente koersdalingen.

Ballast Nedam staat in de schijnwerpers. Het Turkse Renaissance Construction heeft zijn overnamebod op het bouwbedrijf fors verlaagd, als gevolg van extra verliezen die Ballast verwacht te lijden. De prijs per certificaat gaat naar 0,30 euro, terwijl eerder 1,55 euro werd geboden.

Gemalto

Op Beursplein 5 zal Gemalto mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Zwitserse bank UBS verhoogde zijn aanbeveling voor de digitaal beveiliger.

Air France-KLM maakte de vervoerscijfers bekend. Het luchtvaartconcern vervoerde in augustus 8,7 miljoen passagiers, een stijging met 1,4 procent. Bij Transavia steeg het aantal passagiers met 3,6 procent naar bijna 1,4 miljoen.

De Tijd

De Belgische krant De Tijd meldde woensdag dat Fagron zijn concurrent ABC Chemicals overneemt. Heineken kondigde dinsdag na de slotbel aan een belang van 50 procent te nemen in de Amerikaanse branchegenoot Lagunitas Brewing Company. Lagunitas is de op vier na grootste ambachtelijke brouwerij in de Verenigde Staten.

De belangrijkste aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten woensdag flinke winsten zien. De Nikkei in Tokio, die dinsdag de winst voor dit jaar inleverde, sloot 7,7 procent in de plus. De Japanse hoofdindex boekte daarmee de grootste dagwinst sinds 2008. In Shanghai stond de beurs tussentijds 1,7 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom ruim 3 procent.

Lang weekeinde

De Amerikaanse beurzen begonnen dinsdag na een extra lang weekeinde met overtuigende winsten aan de handelsweek. De Dow-Jonesindex sloot 2,4 procent hoger op 16.492,68 punten. De bredere S&P 500 klom 2,5 procent tot 1969,41 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,7 procent tot 4811,93 punten. Maandag was Wall Street wegens Labor Day dicht.

De Europese aandelenbeurzen sloten eerder op de dag ook hoger. In Amsterdam eindigde de AEX-index met een winst van 0,9 procent op 439,48 punten. De MidKap steeg 0,8 procent naar 655,82 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen 1,2 tot 1,6 procent hoger de handel uit.

De euro was woensdag voor opening van de aandelenbeurzen 1,1163 dollar waard, tegen 1,1185 dollar bij het einde van de Europese beurshandel op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 46 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,6 procent tot 49,80 dollar per vat.