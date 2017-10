Vopak handhaaft verwachtingen na fikse winststijging

Volgens Vopak is het hogere resultaat vooral te danken aan de verbeterde bezettingsgraad en gunstige wisselkoerseffecten. De omzet klom met 8 procent naar 700,7 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 91 procent, tegen 88 procent in de eerste helft van 2014. Op nettobasis werd een winst behaald van 162,4 miljoen euro, een stijging van 17 procent.

De wereldwijde opslagcapaciteit stond aan het einde van de eerste zes maanden op 32,7 miljoen kubieke meter. Dat is een daling van 1,1 miljoen kubieke meter in vergelijking met eind 2014. Vopak heeft zeven terminals en twee stukken land verkocht. In de periode tot en met 2019 wil Vopak 5,8 miljoen kubieke meter toevoegen aan de capaciteit.

Gezonde vraag

Het bedrijf bevestigde zijn prognose voor een ebitda exclusief bijzondere posten in heel 2015 die hoger zal zijn dan het resultaat van 763 miljoen euro in 2014. Het resultaat in de tweede helft van dit jaar zal echter niet hoger uitvallen dan in de eerste zes maanden van 2015.

In een toelichting sprak topman Eelco Hoekstra van een gezonde vraag, met name in Europa en Noord-Amerika. In Azië ondervindt Vopak de gevolgen van de afkoelende Chinese economie en een uitdagender zakenklimaat.

Valuta-effecten

De Aziatische divisie van Vopak wist weliswaar een hogere omzet te behalen, maar dat was uitsluitend te danken aan positieve wisselkoerseffecten. Exclusief valuta-effecten was de omzet gedaald. De gemiddelde bezettingsgraad in het Verre Oosten zakte naar 88 procent, van 95 procent een jaar eerder.

Financieel directeur Jack de Kreij liet weten dat Vopak een ,,heel sterk'' eerste halfjaar heeft gedraaid en een prima 2015 zal laten zien. Wel zijn er verschillende onzekerheden waar het bedrijf rekening mee moet houden, zoals de bewegingen in Azië en de ontwikkelingen op de valutamarkten, aldus de bestuurder.