Belegger wisselt vrolijk bij risico

De naderende rentestijgingen van de centrale banken zullen gevolgen krijgen voor het effectief rendement binnen een bestaande obligatieportefeuille. Dat Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen eind september aangaf steun aan de kapitaalmarkt af te bouwen, noemt fondsmanager Jim Dudnick desondanks „het meest volwassen besluit” dat recent is genomen. Zelfs bij een scenario met beperkte groei van de economie van 2 tot 3% en nog altijd geringe inflatie.

Dudnick: „De Fed moet ingrijpen. Zij is met de beschikbare middelen vrijwel aan het eind van haar mogelijkheden gekomen. Als het tot een nieuwe recessie komt, bezit de Fed anders geen instrumenten meer om in te grijpen.”

Vooral in de obligatiemarkt kunnen beleggers daarom schokken verwachten. Wie obligaties als defensieve hoeksteen van zijn portefeuille bezit, ziet net als bij Europese staatsobligaties beweeglijke rentes en daarmee risico op verlies groeien. Allianz GI boekte in deze defensieve hoek afgelopen twintig jaar succes met relatief snel wisselen van bedrijfsobligaties. De gemiddelde looptijd is anderhalf jaar, de schulden hebben een kredietwaardigheid vanaf B en BB.

Het rendement dankt Dudnicks team vooral aan doorlopend onderzoek van Amerikaanse genoteerde bedrijven en de waarden onderliggend aan hun kortlopende schuldpapier. Van telkens zo’n zeventig ondernemingen becijfert Allianz GI dat ze zeker voor het beëindigen van hun looptijd worden afgelost. Die aanpak werkt, het fonds behield al die jaren positief rendement. Sinds 2015 ligt dit fonds bij Nederlandse banken. Dit fonds is vooral voor kapitaalbehoud.

„Er komen geen bedrijven met een zwak business model in portefeuille omdat ze een koopje zijn. Nu krijg je stabiliteit, wel is rendement gedurende de rustige jaren niet zo hoog als bij een standaard high yield-fonds.”