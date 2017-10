KLM neemt risico leningen piloten over

„De afgelopen jaren bleek de financiering soms een drempel om goede studenten aan te trekken, omdat niet iedereen even rijke ouders heeft”, zegt hoofd vliegdienst Bart de Vries in gesprek met De Telegraaf.

„We nemen het risico over. Dus mocht de door ons opgeleide piloot onverhoopt geen werk kunnen vinden, dan staan wij garant voor de lening”, zegt De Vries. KLM heeft toestemming van de Autoriteit Financiële Markten moeten krijgen voor de regeling, omdat het een financieel product is.

Gouden bergen

Een opleiding tot piloot kost ongeveer een ton. In september 2016 stopte ABN Amro met de financiering van de opleiding. Jongeren voelden zich beetgenomen door de gouden bergen die hen waren voorgespiegeld, toen sommigen geen werk konden vinden. Er volgden soms rechtszaken. Een piloot heeft een beginsalaris van ongeveer €60.000.

Met de regeling gaat KLM een financiële verplichting aan, die jaarlijks een paar miljoen bedraagt. Er komen per jaar ongeveer zestig nieuwe vliegers van de opleiding, die vrijwel allemaal terecht komen bij KLM.

Langetermijnhulp

„De afgelopen jaren zijn we gekrompen, omdat KLM een tijd geen piloten meer aannam door onder andere de verhoogde pensioenleeftijd. Met deze garantie hopen we dat de vliegschool voor decennia piloten kan leveren”, zegt directeur John Hayward van de KLS.

De luchtvaartmaatschappij gaat met de garantiestelling voor de lening ook het risico aan dat ze in de maag blijft zitten met de leningen, mocht het onverhoopt slechter gaan met de luchtvaartmaatschappij of met de sector in het algemeen. De Vries verwacht echter dat dat risico beperkt zal blijven. „KLM neemt dit jaar weer ongeveer 100 piloten aan. De verwachting is dat KLM verder zal groeien en dat er voor deze piloten werk zal zijn.”

Nederlands voertaal

De vliegopleiding met garantstelling is beschikbaar voor aspirant-piloten tot 25 jaar. De regeling is opzienbarend, omdat er al veel jonge vliegers in Europa zijn die niet aan de bak kunnen komen. Zij moeten soms betalen om hun vlieguren te kunnen maken bij concurrenten. Waarom huurt KLM deze niet in? De Vries: „Het is als Nederlandse vliegmaatschappij belangrijk om jongeren uit Nederland op te leiden. De Nederlandse taal is de voertaal bij KLM, ook in de cockpit.”