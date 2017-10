Hello Fresh naar beurs voor €300 mln

Dit maakte de onderneming dinsdag bekend.

HelloFresh is deels in handen van Rocket Internet, de Duitse investeringsmaatschappij in vooral techbedrijven, zoekt de notering aan de beurs van Frankfurt.

In de komende 15 maanden denkt HelloFresh de verliezen achter zich te kunnen laten en break-even te kunnen draaien op het niveau van EBITDA. In het tweede kwartaal behaalde HelloFresh een omzet van 230 miljoen euro.

De opbrengst van de beursgang zal de onderneming investeren in de groeiplannen voor de lange termijn.

In het begeleidende persbericht noemde HelloFresh de beursgang "een logische vervolgstap".

Twee jaar geleden was HelloFresh ook al van plan een notering te krijgen aan de beurs van Frankfurt. Uiteindelijk kwam het daar niet van.