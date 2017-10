Industrie wil platforms Noordzee hergebruiken

Ⓒ ANP

DEN HAAG (ANP) De Nederlandse olie- en gasindustrie denkt dat productieplatforms in de Noordzee hergebruikt kunnen worden voor een duurzame economie. Zo zouden ze kunnen worden omgebouwd om de stroom van windmolens om te zetten in waterstof. Ook zou bij bedrijven opgevangen CO2 kunnen worden opgeslagen in de lege gasvelden onder de Noordzee.