Eigen Huis: energienota wordt onbetaalbaar

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen snijden in de korting die huishoudens en bedrijven krijgen op de energiebelasting. Van de €393 miljoen die dat moet opleveren betalen huishoudens het leeuwendeel: €337 miljoen. De belastingkorting per huishouden gaat van €308 naar €257. Ook wordt de energiebelasting op aardgas verhoogd, en die op elektriciteit iets verlaagd.

Eigen Huis ziet ook dat de pogingen van Rutte III om de opwekking van groene energie te stimuleren „vooral neerslaat op de energienota van de consument, terwijl het nog volstrekt onduidelijk is wat daar voor terugkomt in de vorm van stimuleringsmiddelen om een huis energiezuiniger te maken”. ’Grote groepen huishoudens’ gaan hun energierekening niet kunnen betalen, vreest de belangenclub.

De Woonbond, die de belangen van huurders behartigt, ziet de koopkracht van haar achterban onder Rutte III achteruit hollen. „Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood”, zegt directeur Ronald Paping. Hij rekent voor dat huurtoeslagontvangers het onder het nieuwe kabinet met €100 minder moeten doen. Daar staat tegenover dat de harde inkomensgrens voor de toeslag vervalt.

Het kabinet ook al in 2020 sleutelen aan de salderingsregeling voor mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Eerst zou dat pas in 2023 gebeuren. ’Onbetrouwbaar’, oordeelt Eigen Huis. „Dit vergroot de onzekerheid voor mensen die willen bijdragen in de energietransitie en die investeren in zonnepanelen, of overwegen om dat te gaan doen.”