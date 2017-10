KLM: vliegtaks helpt milieu niet

„KLM is voor duurzame luchtvaart, maar we zijn tegen een nationale vliegbelasting welke het milieu niet helpt. Reizigers pakken dan bijvoorbeeld de auto om vanuit het buitenland te vliegen”, zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM in de reactie tegen De Telegraaf.

De nieuwe regering wil de vliegtaks vanaf 2021 invoeren, mocht het niet lukken om in Europees verband maatregelen te nemen om te komen tot een schonere luchtvaart. Insiders schatten deze kans op nul in, omdat de belangen van de lidstaten verschillen als het gaat om de luchtvaart.

De nieuwe regering maakt vliegtickets een stuk duurder. Het plan is om vanaf een vliegtaks van €7 op te leggen voor vliegreizen binnen Europa en €40 voor intercontinentale bestemmingen in te voeren vanaf 2021.

„De Nederlandse reizigers zullen naar Duitsland of België gaan. Want de consument is zeer prijsbewust”, zegt voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR in een reactie op het regeerakkoord. De vereniging van luchtvaartmaatschappen in Nederland, de Barin spreekt van een ’pennywise, poundfoolish’ kabinet.

De concurrentie in het Midden-Oosten ligt binnen de 6000 km cirkel, ofwel zij kunnen reizen naar India en (zuidoost) Azië en Zuidelijk Afrika €18,- “goedkoper” aanbieden dan KLM. Turkish Airlines kan deze reizen via Istanbul zelfs €33,- goedkoper aanbieden. Dit kan het overstapknooppunt Schiphol verzwakken.

Ook kijkt de regering naar het belasten van vervuilende vliegtuigen, maar de vraag is welke. De komende jaren worden al veel oudere, viermotorige vliegtuigen uitgefaseerd op de nationale luchthaven.

„Mondiale business vraagt om mondiale oplossingen. We hebben in 2008 de enorme negatieve effecten voor de werkgelegenheid en economie gezien van een nationale vliegbelasting”, zegt de KLM-topman, die de hele vluchtoperatie niet kan verplaatsen naar elders. In 2008/2009 bracht de vliegtaks slechts de helft op van wat was verwacht, omdat men via luchthavens als Düsseldorf en Brussel ging vliegen.

Landen om ons heen kennen geen vliegtaks, zoals België. Duitsland wil de taks afschaffen, teneinde de luchtvaartsector concurrerender te maken.