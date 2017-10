Schade door fipronilcrisis België fors hoger

Tientallen Belgische pluimveebedrijven moesten eerder dit jaar tijdelijk de deuren sluiten door het gebruik van een verboden bloedluisbestrijdingsmiddel in kippenstallen. ,,Nu we een beter zicht hebben op de totale omvang van het aantal blokkeringen, schatten we de financiële schade voor de boeren op zo'n 14 miljoen euro", zegt een Boerenbond-woordvoerster.

Dat de schade hoger uitvalt, komt onder meer doordat het fipronilvrij krijgen van de stallen een stuk lastiger is dan gedacht. Daardoor lopen ook de kosten op. Inmiddels zijn nog elf bedrijven geblokkeerd op last van de autoriteiten. Dat waren er tijdens het hoogtepunt van de fipronilcrisis nog 86.

Ook Nederlandse pluimveehouders zijn zwaar getroffen door het schandaal met door fipronil besmette eieren. Miljoenen kippen zijn geruimd en talloze eieren vernietigd.