’KLM en Schiphol benadeelden concurrenten’

Een woordvoerder van de ACM bevestigt dat onder meer luchtvaartmaatschappijen EasyJet en Emirates gehinderd werden in hun operatie op de luchthaven. Zo wilde Emirates graag een eigen lounge op de luchthaven.

Het onderzoek heeft jaren geduurd, omdat de relatie tussen KLM en Schiphol gevoelig ligt. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij is de zogenaamde ’home-carrier’ en gebruikt 70% van de capaciteit op de luchthaven.

’Niet gedwarsboomd’

Een gezamelijke aanpak om tot meer synergie te komen, de zogeheten ’shared vision’ kwam de afgelopen jaren echter niet van de grond.

„KLM herkent zich niet in de suggestie dat zij concurrenten gedwarsboomd heeft. In de contacten met Schiphol is KLM steeds alleen voor haar eigen legitieme belangen opgekomen”, zegt een woordvoerder woensdagavond tegen deze krant.

Bronnen rondom de luchtvaartmaatschappij stellen dat er geen sprake is van een boete. EasyJet heeft inmiddels een basis met negen vliegtuigen op de luchthaven en Emirates vliegt inmiddels twee keer per dag op Schiphol.

’Lokbonussen’

De relatie tussen KLM en Schiphol stond de afgelopen jaren vaak onder spanning, juist omdat de luchthaven zich inspande om andere spelers op de luchthaven toe te laten. Om dat te bereiken gaf de luchthaven €48 miljoen uit aan ’lokbonussen’.

Ook wilde de Schiphol-directie koste wat het kost Emirates uit Dubai binnenhalen, terwijl KLM aandrong op verbindingen met Azië met haar haar eigen partner China Southern. In Duitsland hebben de luchthaven van Frankfurt en de grootste vliegmaatschappij Lufthansa de handen ineen geslagen op grond van het Nederlandse voorbeeld.