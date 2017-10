Nederland koploper insectenimport

Dat blijkt uit gegevens over de eerste helft van dit jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland importeert als landbouwland van oudsher veel bijen voor gebruik bij de bestuiving van gewassen, maar bijen verliezen terrein op andere insecten. Sluipwespen worden bijvoorbeeld steeds vaker ingevoerd, vooral uit Israël, als natuurlijke vijand van andere beestjes die gewassen aantasten.

Verder worden insecten ook steeds meer gebruikt als voedingsmiddel. Vooral meelwormen en sprinkhanen vallen in de smaak bij mensen. Ook worden ze gebruikt in diervoeding.

De totale importwaarde van insecten door Nederland was in de eerste zes maanden van het jaar 8,2 miljoen euro. Dat kwam neer op 390 kilo levende insecten. Samen met België en Frankrijk is Nederland goed voor 60 procent van de totale insectenimport in de EU.

Nederland gebruikt het grootste deel van de insecten in eigen land. Ongeveer een derde van de insecten wordt weer uitgevoerd. Overigens worden ook in Nederland zelf insecten gekweekt. Als exporteur van insecten komt Nederland op de derde plaats met een totale waarde van 5,6 miljoen euro, na België en Slowakije.