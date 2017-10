Wall Street kijkt naar cijfers banken VS

JPMorgan heeft afgelopen kwartaal kunnen profiteren van de stijgende rente en sterkere vraag naar kredieten. De inkomsten uit de handel in met name obligaties is daarentegen sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Per saldo ging er 7 procent meer winst in de boeken dan een jaar eerder.

Citigroup zag de winst met 8 procent oplopen. Dat was met name te danken aan een eenmalige boekwinst op de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Zonder die meevaller zou de winst licht zijn gedaald, vooral door hogere kredietkosten. Branchegenoten Wells Fargo en Bank of America komen vrijdag met cijfers, Goldman Sachs is pas volgende week aan de beurt.

Domino's Pizza

Retailer J.Jill wacht waarschijnlijk een flink lagere opening. De kledingverkoper heeft zijn financiële verwachtingen verlaagd. Maker van netwerkapparatuur Juniper Networks is eveneens somberder geworden in zijn prognoses.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen zijn Domino's Pizza en telecomreus AT&T. De uitbater van pizzatenten wist de verwachtingen van analisten te overtreffen, maar ging in de voorbeurshandel toch omlaag. AT&T kampte afgelopen kwartaal met diverse weergerelateerde storingen en heeft mede daardoor videoabonnees zien weglopen. Het aandeel lijkt eveneens niet erg in trek.

IMF

Op Wall Street wordt verder uitgekeken naar toespraken van enkele centrale bankiers op de jaarlijkse bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

Woensdag sloot de Dow-Jonesindex 0,2 procent hoger op 22.872,89 punten. De breed samengestelde S&P 500 won eveneens 0,2 procent op 2555,24 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent omhoog tot 6603,55 punten. Beleggers waren beleggers lange tijd in afwachting van de publicatie van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uiteindelijk bleken de Amerikaanse centrale bankiers verdeeld over een nieuwe renteverhoging dit jaar en hadden de notulen nauwelijks effect op de koersen.