Online verkopen supers boven €1 miljard

Volgens GfK wordt van de totale supermarktomzet in dit jaar van naar schatting 35,5 miljard euro bijna 3 procent online gerealiseerd.

Ongeveer één op de zes huishoudens doet wel eens online boodschappen, aldus het onderzoeksbureau.

GfK liet verder weten dat de supermarktomzet in september op jaarbasis met 4,4 procent is gestegen naar ruim 2,7 miljard euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar was sprake van een omzetgroei met 2,7 procent tot 26,4 miljard euro. Per kassabon werd 5,6 procent meer afgerekend, op 23,62 euro.