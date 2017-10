Verzekeraar is mobiel beu

Daar zijn in ieder geval mogelijkheden genoeg voor. Je kunt een mobiel verzekeren via de extra dekking in de inboedelverzekering of een speciale smartphone-verzekering bij aankoop. „Heb je de smartphone met een creditcard gekocht, dan is deze zeker de eerste 90 dagen verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging”, tipt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Kontzak

De smartphones die van kontzakken in toiletpotten plonsden en aan diggelen vielen, werd een aantal verzekeraars wat te gortig voor de inboedelverzekering. Zo zag verzekeraar Unigarant het aandeel smartphone-schades binnen deze verzekering oplopen, van 4% in 2011 naar 37% in 2017. Het gemiddelde schadebedrag steeg in dezelfde periode van €103 naar €123. Reden voor de ANWB-dochter om het toestel uit de inboedelverzekering te wippen.

Sinds juli kunnen klanten kiezen of ze de smartphone willen meeverzekeren voor een bedrag dat tussen de €6 en €10 per maand ligt. „Daarmee is dan niet alleen je smartphone verzekerd, maar bijvoorbeeld ook je iPad en smartwatch. Dat is een verschil met de smartphone-verzekeringen die vaak bij aankoop worden aangeboden”, zegt een woordvoerder van Unigarant.

Gehoorapparaten

Ook inShared, ANWB en ASR bieden nu een aparte smartphone-dekking aan. „Bij ons geldt die voor alle mobiele apparaten, bijvoorbeeld ook voor gehoorapparaten. En de dekking geldt ook buitenshuis, dat was in de oude situatie niet het geval”, aldus een woordvoerder van ASR. Univé ziet ook de schadelast stijgen door apparatuur, maar houdt de smartphone nog binnen de inboedelverzekering. „Met de allrisk-dekking is de smartphone verzekerd voor schade door vallen en stoten binnenshuis. Je kunt daarbij een ’buiten de deur-dekking’-afsluiten”, zegt een woordvoerder.

Wie kiest voor een extra elektronicadekking op de inboedel, is al snel €6 per maand aan premie kwijt.En soms geldt een eigen risico. Je kunt ook een aparte smartphone-verzekering nemen, die vaak bij aankoop wordt aangeboden, maar over veel van die verzekeringen was de Consumentenbond niet te spreken. In 2013 kostten 6 van de 22 geteste verzekeringen zo’n €7 per maand en daarmee was alleen de telefoon verzekerd, verlies en diefstal uitgesloten. En er gold een eigen risico van €25 tot €50.

Oude toestellen

Of je telefoon een maandelijkse premie waard is, hangt veel af van het toestel dat je hebt gekocht en hoe oud het is, zegt algemeen directeur Gerard van den Heuvel van Mobile Service Centre, dat met 16 zaken jaarlijks zo’n 45.000 telefoons repareert. „Daarvan heeft 70% een kapot scherm. Ook komt waterschade regelmatig voor en een kapotte batterij, maar dat is alleen bij oude, versleten toestellen.”

Volgens hem loont een verzekering voor schade vooral bij nieuwe modellen. „De onderdelen zijn dan schaars, omdat ze nog voor de productie van nieuwe toestellen worden gebruikt. Zodra het model veroudert, worden de onderdelen goedkoper en dus ook de reparatie.” Zo kan de prijs van een reparatie variëren van €50 tot €500. „Een toestel zou ik daarom nooit langer dan 12 of 24 maanden verzekeren.”

Goed hoesje

Volgens Donat van de Consumentenbond kan het soms beter zijn om geld opzij te zetten. „Dit moet je tegenover de premie, dekking, een eventueel eigen risico en een maximaal uit te keren bedrag van een verzekering zetten.” Daarbij kun je maatregelen nemen om schade te voorkomen. Van den Heuvel: „Een goed hoesje en tempered glass is ook al een stukje verzekering.”