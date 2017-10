Worsteling bij spaarders

Ⓒ TELEGRAAF

Amsterdam - De vijfde verlaging van dit jaar brengt de spaarrente op nog maar 0,05%. Daarmee komt de gevreesde en lang onmogelijk geachte 0% rente in zicht. Al jaren gaat de opbrengst van spaarrekeningen bij de grootbanken in één richting: omlaag, en in steeds hoger tempo.