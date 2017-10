'Lager begin voor Damrak'

,,Het lijkt een beetje een flauwe beursdag te worden. Wall Street deed een stapje terug en de verwachting is dat Europa zal volgen. Er is weinig nieuws op macro-economisch vlak en de oplopende rentes op de obligatiemarkten zorgen voor enige voorzichtigheid", aldus analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen.

Op Beursplein 5 opende Imtech de boeken. De technisch dienstverlener liet daarbij weten dat topman Gerard van de Aast en financieel directeur Hans Turkesteen volgend jaar het bedrijf zullen verlaten. Van de Aast en Turkesteen traden aan bij Imtech kort nadat een groot boekhoudschandaal aan het licht kwam. De nasleep daarvan drukte het bedrijf ook in het eerste kwartaal van 2015 nog in de rode cijfers.

AND

Ook AND International Publishers kwam met een kwartaalbericht. De digitale kaartenmaker zag de winst en omzet in de eerste vier maanden van het jaar zien afnemen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Chemicaliëndistributeur IMCD kondigde maandag na de slotbel aan zijn Amerikaanse branchegenoot MF Cachat over te nemen. IMCD betaalt in totaal ongeveer 200 miljoen euro voor het Amerikaanse bedrijf.

ING

ING staat ook in de schijnwerpers. De Telegraaf meldde maandagavond dat de bank begin dit jaar een miljardenclaim aan de broek heeft gekregen voor het overtreden van Amerikaanse handelssancties tegen Cuba. ING zei maandag tijdens zijn aandeelhoudersvergadering dat de zaak nog in een zeer prematuur stadium is.

In het Verre Oosten lieten de belangrijkste beursgraadmeters dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio noteerde kort voor het luiden van de slotbel 0,2 procent lager. Conservatieve winstverwachtingen van Japanse bedrijven en de stijgende rentes op de wereldwijde obligatiemarkten zorgden voor terughoudendheid.

Euro

De aandelenbeurzen op Wall Street sloten maandag met verlies. Beleggers namen gas terug na de stevige opmars van vrijdag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de min op 18.105,17 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,5 procent, tot 2105,33 punten. De door technologiebedrijven gedomineerde Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 4993,57 punten.

De AEX-index van de Amsterdamse effectenbeurs boekte eerder op de dag een winst van 0,4 procent op 492,75 punten. Supermarktconcern Ahold leidde de dans, na berichten over een mogelijke fusie met het Belgische Delhaize. De MidKap-index steeg 0,8 procent naar 755,07 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt leverden 0,3 procent in. De CAC40-index in Parijs sloot 1,2 procent in de min.

De euro was dinsdag voor opening van de aandelenbeurzen 1,1180 dollar waard, tegen 1,1145 dollar bij het einde van de Europese beurshandel op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 59,23 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 64,83 dollar per vat.