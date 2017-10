Temperatuur loopt vooral op bij Fugro

Van onze beursredactie

De AEX-index noteerde rond vier uur 0,2% hoger bij 547,28 punten. Intraday piekte de hoofdgraadmeter op een jaartop van 547,79. De AMX koerste fractioneel in de plus op 830,18 punten.

Grote beurzen in Europa hielden ook kleine winsten vast. In Londen stegen mijnbouwers als BHP. Unilever-branchegenoot Nestlé ging achteruit. Beleggers keken vooruit naar het kwartaalcijferseizoen dat deze week op stoom komt. Vooral Amerikaanse reuzen melden zich: IBM, Honeywell, Johnson & Johnson, Procter and Gamble, Morgan Stanley en Goldman Sachs.

Gunstig klimaat

De olieprijzen zetten de klim voort. Brentolie won 1,5% tot boven de $58 per vat, het hoogste niveau in zes maanden. Bij het olierijke Kirkuk in Irak dreigde een conflict te escaleren tussen Irak en Koerdische peshmerga. In de ochtend kwamen berichten dat de peshmerga zich terugtrokken.

Volgens Corné van Zeijl, marktanalist bij Actiam, is het opvallend dat de AEX steeds verder omhoog gaat ondanks de onzekerheid over onder meer de politieke spanningen rond Catalonië en de monetaire terugtrekking door centrale banken. “Het is een saaie markt met waarderingen die steeds verder oplopen, waarbij op de ene dag Unilever de kar trekt en recent de zwaarwegende grondstoffondsen het voortouw nemen vanwege de aantrekkende prijzen op de grondstoffenmarkt.”

Beleggers keken verder uit naar de officieuze start van het cijferseizoen bij de hoofdfondsen met komende woensdag de resultaten van Akzo Nobel en ASML. Een dag later doet Unilever de boeken open. Van Zeijl benadrukt dat over het derde kwartaal bedrijven te maken hebben gekregen met valutaire tegenwind en daarnaast een moeilijke vergelijkingsbasis hebbben ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. ” Wall Street vervolgde maandag de weg omhoog met nieuwe recordstanden voor de belangrijkste Amerikaanse beurzen.

De vervroegde verkiezingen in Japan van komende zondag kunnen verder nog een verrassende wending krijgen, stelt Van Zeijl. „De zittende premier Shinzo Abe kan het lastiger krijgen dan verwacht vanwege de groeiende populariteit van de gouveneur van Tokio die ook .”

Bij de hoofdfondsen dikte ArcelorMittal 1,8% aan. Daarmee kreeg de uitstekende gang van zaken in de voorbije week een mooie vervolg. SBM Offshore pakte de koppositie terug ging 1,5% vooruit. Pareto Securities gaat de toeleverancier voor de olie-industrie volgen met een koopaanbeveling. Shell won 0,6%, Analisten bij Barclays zetten de verwachte koersprijs licht hoger. Unilever dat komende donderdag de boeken open deed, kon 0,7% bijschrijven naar een recordstand van €52,09.

Philips noteerde onderin met 0,8% verlies. Het fonds kreeg een adviesverlaging, van Exane BNP Paribas, dat Philips terugzette op neutraal.

Financials presteerden uiteenlopend: ABN Amro werd 0,6% goedkoper en ING gleed 0,3% weg. Aegon daarentegen sterkte met 1,4% aan.

Altice kreeg er 0,9% bij. De Franse kabelaar meldde aandelen tot €1 miljard te willen terugkopen. Morgan Stanley zetten het koersdoel lager, naar €20,50 van €23 bij een ’houden’-advies. Barclays zette het Altice-koersdoel terug van €22,50 naar €21.

Bij de middelgrote fondsen blonk Fugro uit met een sprint vooruit van 5,6%. De voorgenomen benoeming van de voormalige topman van onder meer energiereus Vattenfall, de Noor Øystein Løseth als nieuwe roerganger bij de bodemonderzoeker viel in goede aarde. GrandVision was ook gewild en steeg 2,3%.

Wereldhave raakte 1,2% kwijt. Vastgoedbeleggers vrezen nieuwe kabinetsmaatregelen die mogelijk fiscaal ongunstig zijn voor het vastgoedfonds.

Flowtraders (-2,8%) kreeg een afwaardering voor de kiezen werd naar ’neutraal’ teruggezet door Credit Suisse bij een koersdoelverlaging naar €23,50 van €30.

Probiodrug zat in de lift met een vooruitgang van 4,1% na de enthousiast ontvangen bekendmaking van een vervolgtest voor het alzheimermedicijn PQ912. Het biotechbedrijf werkt voor de Fase 2b studie opnieuw samen met onderzoeksorganisatie Julius Clinical.