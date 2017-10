Column: Rutte III en de AEX

Er gingen heel wat uren vergaderen aan vooraf en na ruim 200 formatiedagen lijkt informateur Gerrit Zalm dan toch de neuzen naar één kant te hebben gekregen.

Intussen lekte er al het één en ander uit en lijkt het erop dat het nieuwe kabinet burger en bedrijfsleven wil tegemoetkomen met belastingverlagingen. Uiteraard moet dat ergens gecompenseerd worden, want de begroting moet toch sluiten. Zo staat tegenover een lagere inkomstenbelasting een verhoging van het lage BTW tarief. Kappers en fietsenmakers krijgen hiervoor de rekening gepresenteerd. Maar ook zij kunnen de verhoging doorberekenen aan de burger.

Geen reactie

Voor het bedrijfsleven lijkt er ook goed nieuws te zijn. Zo zou de vennootschapsbelasting worden verlaagd van 25 procent naar 21 procent. Daarmee blijft er onder de streep beduidend meer over dan voorheen. Toch heeft de AEX nauwelijks gereageerd op het bericht.

De winsten van de laatste weken worden gedreven door hogere sluitingen op Wall Street. Van een euforie als gevolg van de verlaging van de vpb is geen sprake.

Ik vind dat buitengewoon vreemd. Nog vreemder is dat de AEX wel reageert op een hoger Wall Street als gevolg van de belastingverlaging in de Verenigde Staten. Trump werkt als sinds zijn aantreden aan een vereenvoudigd belastingstelsel. Daarmee wil hij de winstbelasting voor Amerikaanse bedrijven van ruim 35 procent terugbrengen naar 20 procent.

Wij hebben de afgelopen weken gezien dat als het er ook maar even op leek dat Trump’s plannen kans van slagen zou hebben, Wall Street hier positief op reageerde. En de AEX, als braaf kuddedier, ging hier de volgende dag ook hoger op.

Ook lekte uit dat de dividendbelasting van 15 procent wordt afgeschaft. Daarmee wil Nederland buitenlandse bedrijven lokken. Weliswaar levert dit voor Nederlandse bedrijven geen voordeel op, de aandeelhouder profiteert er wel van. Het hoeft immers geen belasting meer af te dragen over het ontvangen dividend. Ook al weer zo’n motivatie om in (dividend)aandelen te stappen. Uiteindelijk blijft er meer dividend over dat vervolgens weer herbelegd kan worden.

Toch zou het logischer zijn als de AEX een flinke impuls had gekregen op de berichten van de plannen van het nieuwe kabinet. Ik begrijp echter ook wel dat de meeste AEX fondsen internationaal gericht zijn. Maar in dit geval betreft het de winsten van het concern zelf.

Als de fondsen dan niet reageren op de belastingverlaging, dan kunnen zij de komende weken mogelijk wel reageren op de cijfers over het derde kwartaal.

Deze week staan ASML, AKZO Nobel en Unilever wat betreft de AEX op de agenda. Tellen wij de weging van deze drie fondsen bij elkaar op dan hebben wij het al snel over zo’n kleine dertig procent van de AEX.

ASML

Voor ASML worden ook het derde kwartaal sterke resultaten verwacht. Het bedrijf zelf gaat uit van een omzetstijging dit jaar van 25 procent. ASML heeft met de Extreem Ultraviolet Licht (EUV) technologie natuurlijk een uniek product in handen. Op lange termijn biedt dit bijzondere mogelijkheden en het is dan ook niet voor niets dat het aandeel recent diverse koersdoelverhogingen van analisten kreeg. Deze gingen zelfs tot een koersdoel van € 200, waarmee aangegeven is dat er nog veel potentie in het bedrijf zit. Met afnemers als Sumsung, Intel en naar verluidt mogelijk Apple is ASML sterk gepositioneerd voor de komende jaren.

Dit jaar is de stijging al ruim 50 procent en koersen wij inmiddels tegen € 150 aan. Menig belegger had dit een jaar of zes geleden, toen het aandeel rond de € 25 handelde niet voor mogelijk gehouden.

AKZO Nobel

Woensdag komt AKZO Nobel met de resultaten over het derde kwartaal. De eerste cijferpresentatie van de nieuwe bestuursvoorzitter Thierry Vanlancker, nadat deze Ton Buchner had opgevolgd.

AKZO staat onder zware druk de aandeelhouder tegemoet te komen. Sinds het concern succesvol de overname van PPG Industries wist af te weren trekt het concern alle registers open de winstgevendheid te verbeteren. Of het hierin zal slagen is de vraag en wellicht krijgen wij hier woensdag een indicatie over. Ik denk echter niet dat wij al te krampachtig moeten reageren. Een structurele verhoging van de winstgevendheid is namelijk iets voor de lange termijn en realiseer je niet binnen een paar maanden.

Verwacht mag worden dat hogere grondstofprijzen, een lagere dollar en minder orders bij coatings mogelijk de resultaten beïnvloeden.

Unilever

Donderdag volgt Unilever, het andere fonds dat dit jaar te maken kreeg met een overnamepoging. Ook hier kon men succesvol de avances van, in dit geval, Kraft Heinz afslaan.

Evenals AKZO Nobel maakt Unilever een inhaalslag wat betreft winstgevendheid. De smeerdivisie staat in de etalage en volgens persbureau Reuters zou Unilever 19 oktober als uiterste datum voor een bieding hebben gezet. Het toeval wil dat die datum samengaat met de kwartaalcijfers.

Er zou veel belangstelling zijn van private equitybedrijven en de verwachting is dat de opbrengst van deze divisie rond de 8 miljard dollar ligt.

Met die opbrengst verzekert Unilever zich voorlopig van een sterke kaspositie, ruim voldoende om de 12 procent verhoging van het uit te keren dividend te betalen.