Financials winnen op vlak Damrak

De AEX sloot dinsdag een fractie lager op 546,6 punten. De AMX steeg een fractie naar 831,0 punten.

De beurzen van Frankfurt, Londen en Parijs sloten onveranderd tot 0,1% hoger.

De Japanse Nikkei-index boekte vanochtend een winst van 0,4%.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex 0,1% hoger, nadat maandag de beursrecords verder werden aangescherpt.

De Amerikaanse videodienst Netflix kwam maandagavond met een meevallend bericht naar buiten. Ook Morgan Stanley en Johnson & Johnson deden het beter dan verwacht. Morgen barst het cijferseizoen in Nederland los, met publicaties door AkzoNobel en ASML. Donderdag volgt Unilever.

Op het macro-economische front werd bekend dat de Amerikaanse importprijzen vorige maand met 0,7% zijn gestegen. Dat is meer dan verwacht en de grootste stijging sinds juni 2016. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. „Dat ga je op den duur zien in de inflatie”, stelde Stan Westerterp van JNVB.

De hogere inflatiekans vergroot de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in december. Mede daarom won de dollar dinsdag terrein op de euro. Ook was dit goed voor het sentiment over financiële fondsen.

Westerterp stelde vast dat beleggers dinsdag afwachtend opereren omdat er veel bedrijfscijfers aan komen. „Als je kijkt naar de Amerikaanse bedrijfscijfers, met name die van de banken, dan is dat niet slecht te noemen.”

Op het Damrak ging kabelbedrijf Altice aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 0,8%. Ook Ahold dikte 0,8% aan.

Verzekeraar Aegon kreeg er 0,6% bij, branchegenoot NN steeg 0,5%. Ook ABN Amro (+0,5%) en ING (+0,3%) zaten in de kopgroep.

Uitzendorganisatie Randstad daalde 0,2%, na een koersdoelverhoging naar €53 door Credit Suisse. De huidige koers ligt daar licht boven.

SBM Offshore verloor 0,4%, hoewel ING zich in zijn koopadvies gesterkt zag na een ontmoeting met het management.

De benoeming van Gerard Paulides als nieuwe financieel directeur bij Vopak viel slecht bij beleggers. Het tankopslagbedrijf leverde 1,8% in. Paulides komt van olie- en gasconcern Shell, waar hij momenteel een topfunctie heeft op het gebied van Investor Relations.

Air France KLM voerde de Midkap aan met een winst van 3%, gesteund door een koersdoelverhoging door Morgan Stanley.

Bij de middelgrote fondsen blonk ook verzekeraar ASR met een plus van 2,2% uit, na een koopadvies door Deutsche Bank.

Eurocommercial verloor 1,6%. Het vastgoedbedrijf voert gesprekken om voor bijna een half miljard een Brussels winkelcentrum over te nemen.

Grootste daler in de Midkap was kunstmestbedrijf OCI met een verlies van 2%.