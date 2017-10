Goldman Sachs houdt winst op peil

Net als zijn grote branchegenoten Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo en Bank of America werd minder verdiend met de handel in bijvoorbeeld obligaties. Wel namen de inkomsten van Goldman Sachs bij onder meer het zakenbankieren toe.

De nettowinst steeg met 2 procent naar iets meer dan 2,1 miljard dollar. De totale inkomsten bedroegen 8,3 miljard dollar, tegen 7,9 miljard dollar vorig jaar. Bij de handel in bijvoorbeeld obligaties, grondstoffen en valuta's zag Goldman Sachs de omzet met 26 procent dalen. Ook bij de aandelenhandel was een daling te zien van de opbrengsten.

Bij de zakenbankdivisie stegen de baten juist met 17 procent, vooral dankzij meer inkomsten uit het adviseren bij fusies en overnames. Ook had de bank succes met zijn investeringen in aandelen en durfkapitaal. In een toelichting stelde topman Lloyd Blankfein van Goldman Sachs dat de bank dit jaar over het algemeen een solide prestatie heeft geleverd.

Bij Morgan Stanley werd meer geld verdiend met vermogensbeheer en het zakenbankieren, wat compenseerde voor de zwakte bij de obligatiehandel. De baten van de bank klommen naar 9,2 miljard dollar, van 8,9 miljard dollar vorig jaar. Onder de streep verscheen een nettowinst van 1,8 miljard dollar, een stijging met 12 procent.

Topman James Gorman van Morgan Stanley zei dat de stabiele prestaties bij vermogensbeheer en zakenbankieren tegenwicht konden bieden tegen het bedrukte handelsklimaat bij effecten.