Mosterdprijzen worden pittig

DFT

Dat is verreweg de belangrijkste leverancier van de zaden, maar droogte teisterden zijn oogsten. Volgens rapporten gaat het om tot 60% minder oogsten, nog altijd 114.900 ton.

Dieptepunt

Ten opzichte van vorig jaar is de zadenoogst nu gehalveerd, terwijl de voorraden gering zijn. Dat betreft de in de VS geliefde gele mosterdzaad, maar ook de in Nederland populaire bruine zaden.

Volgens handelaren is er nog wel mosterd in opslag, maar die stand staat op het laagste niveau in elf jaar. Dat ging om groothandelsprijzen, winkeliers hoeven de opgelopen inkooptarieven niet door te berekenen aan klanten. Het tekort leidde al wel tot hamsteracties in de Verenigde Staten, meldt Bloomberg.