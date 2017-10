AEX gaat met winst paasweekeinde in

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 492,38 punten en de MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 754,73 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen respectievelijk 0,4 en 0,2 procent, terwijl de DAX in Frankfurt uit de toon viel met een verlies van 0,3 procent.

Vrijdag zijn de financiële markten in Europa en de VS gesloten. Ook maandag blijven de Europese beursvloeren leeg.

KPN

KPN stond bovenaan de AEX met een winst van 2,8 procent door speculatie op een naderend bod op Base, waarover al weken geruchten de ronde doen. De Belgische zakenkrant L'Echo meldde dat KPN kan rekenen op belangstelling van in ieder geval Telenet en Nethys, de eigenaar van telecomprovider Voo. Eerder werden het Franse Altice en Liberty Global, het moederbedrijf van kabelaars Ziggo en UPC, al genoemd als potentiële kopers.

Shell (min 1,2 procent) was de sterkste daler in de Amsterdamse hoofdindex. Het olie- en gasconcern had onder meer last van een prijsdaling van Brentolie met 2,6 procent tot 55,59 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 49,38 dollar per vat.

TomTom

In de MidKap stond TomTom bovenaan met een plus van 3,3 procent. Het navigatiebedrijf heeft de Location Navigation-activiteiten van het Australische Sensis overgenomen. Dienstverlener aan de olie- en gassector SBM Offshore was de hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een verlies van 1,9 procent.

Investeringsmaatschappij Kardan verloor 3,1 procent nadat het meldde meer tijd nodig te hebben om tot een akkoord te komen met zijn schuldeisers dan eerder werd aangekondigd.

Euro

In Londen klom Marks & Spencer (M&S) 4,4 procent. De Britse warenhuisketen zag de kledingverkoop in het afgelopen kwartaal stijgen, terwijl analisten op een verdere daling hadden gerekend. M&S, dat geleid wordt door de Nederlander Marc Bolland, is de grootste kledingverkoper van Groot-Brittannië.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0770 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op woensdag.