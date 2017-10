Schoenenreus Zalando stapt in cosmetica

Het van oorsprong Duitse bedrijf laat weten komende lente in zijn thuisland te beginnen met het verkopen van geurtjes, make-up, huid- en haarproducten en accessoires. Andere landen volgen later.

Met de verbreding van het aanbod wil de webwinkel, die ook actief is in Nederland, zijn groei verder aanjagen. Het afgelopen kwartaal werd het marktaandeel verder uitgebouwd en liep de omzet op van 835 miljoen euro tot iets meer dan een miljard euro.

Zalando trok wel flink de buidel om de groei te bekostigen. De investeringen in onder meer techniek en logistiek en initiatieven om te klantervaring te verbeteren, gaan ten koste van de winstgevendheid. Het bedrijf meldde op basis van voorlopige cijfers dat het resultaat voor rente en belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige posten, uitkomt tussen de min 5 miljoen en plus 5 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een winst van 20 miljoen.