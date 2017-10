Lengtevoorschrift politie discrimineert vrouw

Het zou beter zijn voor vrouwen om kandidaten van tevoren te selecteren door hun fysieke geschiktheid te testen.

De Griekse regeling is echter niet verboden als objectief wordt aangetoond dat de voorgeschreven lengte noodzakelijk is voor een goede inzetbaarheid. Dat moet dan wel worden getoetst door een nationale rechter.

Het hof tekent aan dat bij bepaalde politiefuncties fysieke kracht is vereist, ,,maar dit neemt niet weg dat andere politiefuncties, zoals het verlenen van bijstand aan de burgers of het regelen van het verkeer, geen grote lichamelijke inzet vergen’’. Bovendien staan lichaamslengte en fysieke kracht niet noodzakelijkerwijs met elkaar in verband.

De zaak draait om een vrouw die werd afgewezen voor de politieschool. Een Griekse rechter verklaarde dat nietig, waarop de regering in beroep ging. De hoogste bestuursrechter legde de zaak vervolgens voor aan het hof in Luxemburg.