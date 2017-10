Pensioenfonds loodgieters koerst op veilige haven

Deze stand eind derde kwartaal is een flinke verbetering ten opzichte van medio 2017 toen de dekkingsgraad op 96,6% kwam. Dit meldt het fonds op de eigen website.

Werknemers

Bij PMT zijn de pensioenen van werknemers in de kleinmetaal ondergebracht. Het gaat daarbij onder meer om loodgieters, automonteurs en smeden. Na het ambtenarenfonds ABP en het fonds voor Zorg & Welzijn is PMT in grootte het derde fonds van Nederland met een belegd vermogen van zo’n €70 miljard.

Bij PMT zijn pensioenen van 1,3 miljoen mensen ondergebracht. Van die groep is een kleine 400.000 actief deelnemer, dat wil zeggen dat zij nog werken in de sector en premie betalen. De andere deelnemers zijn oud-deelnemer maar nu werkzaam in een andere sector of al gepensioneerd.

Financiële gezondheid

De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van een pensioenfonds aan. Als de dekkingsgraad 100% is dan bezit het fonds één euro ten opzichte van één euro aan huidige en toekomstige pensioenen. Bij een dekkingsgraad van meer dan 100% is er dus meer geld in kas dan nodig voor toegezegde pensioenen.

De wet schrijft voor dat pensioenfondsen een dekkingsgraad moeten hebben die ruim boven de 100% ligt om daarmee eventuele tegenvallers op te vangen. Als de dekkingsgraad langdurig beneden die veilige grens ligt, moeten de fondsen de pensioenen korten. Voor PMT dreigt dat nog steeds omdat de huidige dekkingsgraad te laag is.