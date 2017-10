Telecombedrijven passen innen schulden aan

Nu moeten klanten vaak nog alle maandtermijnen voldoen voor de duur van hun contract, als dat wordt beëindigd. Bij de nieuwe afspraak die de ACM met de telefonieaanbieders maakte is dat in de meeste gevallen nog maximaal de helft van het resterende bedrag. Ook gaan de bedrijven duidelijkere informatie geven over de incassoprocedure.

T-Mobile, Vodafone, Tele2, Ben, hollandsnieuwe, Simpel, Simyo en Youfone hebben de aanpassingen al gemaakt. KPN doet dat uiterlijk per 1 januari. Telfort zegt de veranderingen op zijn laatst eind maart door te voeren.

De ACM concludeerde eerder dat incasso bij consumenten vaak wordt ingezet als gevolg van telecomabonnementen. De consumentenwaakhond probeert problemen in de incassobranche aan te pakken, onder meer door opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.