Unilever drukt op AEX

Na tien minuten handel stond de AEX 0,3% lager op 546,4 punten. De AMX leverde 0,2% in op 833 punten.

Elders in Europa deden de beurzen ook een stapje terug, na de fraaie opmars in de afgelopen weken. Frankfurt en Parijs zakten 0,1% respectievelijk 0,2%.

In Azië zat de stemming er vanochtend nog goed in. De Japanse Nikkei-index sloot 0,4% hoger.

In de VS bleven de koersschommelingen woensdag bescheiden. IBM was een positieve uitschieter dankzij sterke kwartaalcijfers en trok de Dow Jones-index stevig omhoog.

Kwartaalcijfers domineren

De handel op het Damrak stond vooral in het teken van een reeks kwartaalcijfers. Unilever wist met een onderliggende omzetgroei van 2,6% in het afgelopen kwartaal niet aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen. Beleggers zetten de voedings- en schoonmaakmiddelengigant 3,2% lager.

De meeste overige AEX-fondsen boekten wel winst. Bovenaan stond ASML met een plus van 1,2%. De chipmachinefabrikant verloor woensdag nog terrein, doordat de afgegeven prognose beleggers enigszins teleurstelde.

Bij de middelgrote bedrijven belandde Philips Lighting met een min van 2,8% onderaan. De opbrengsten stonden in het derde kwartaal nog altijd onder druk. Wel compenseerde de groei van de led-divisie voor het eerst de voortdurende krimp van de vergelijkbare omzet van conventionele verlichtingsproducten.

Levensmiddelengroothandel Sligro zakte 2%, na teleurstellende kwartaalcijfers.

Refresco liet woensdagavond weten onderhandelingen te zijn gestart met PAI Partners. De Franse investeerder lanceerde begin deze maand een overnamebod van €19,75 per aandeel. De sap- en frisdrankproducent klom 2,5% naar €19,60.