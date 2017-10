’Banksparen levert meer op dan lijfrenteverzekering’

Dat blijkt uit onderzoek van MoneyWise. De online vergelijker bekeek wat banksparen en lijfrenteverzekeringen opleveren in verschillende scenario’s bij diverse banken en verzekeraars. Zo berekende MoneyWise wat een inleg van €25.000, €50.000 en €75.000 oplevert bij een uitkeringsduur van 5,10,15, 20 en 30 jaar/levenslang.

Maandelijkse uitkering

De uitkering is in bijna elk scenario hoger bij banksparen dan bij een lijfrenteverzekering. Wie bijvoorbeeld €25.000 betaalt en dat in 5 jaar uitgekeerd krijgt, is met een maandelijkse uitkering van €408,72 het beste uit bij Reaal als het om een lijfrenteverzekering gaat. Met dezelfde inleg krijgt iemand die bankspaart bij Aegon, Centraal Beheer of Delta Lloyd 5 jaar lang €424,63 per maand.

In dit scenario is ook de totale opbrengst in 5 jaar tijd bij banksparen groter dan de inleg. De inleg is €25.000 en de opbrengst bedraagt €25.477. Bij de lijfrenteverzekering van Reaal bedraagt de totale opbrengst €24.5230,20. Het is bij lijfrenteverzekeringen in veel gevallen zo dat de inleg hoger is dan de totale opbrengst. Bij banksparen is dat in geen enkel scenario het geval.

Aanvullend pensioen

Banksparen/bancaire lijfrente en lijfrenteverzekeringen zijn manieren om voor een aanvullend pensioen te sparen. Het zijn producten die in de derde pijler vallen. De eerste pijler betreft de AOW dat iedere Nederlander opbouwt, onder de tweede pijler vallen werkgeverspensioenen. Zelfstandigen kunnen sparen in de derde pijler, net als mensen die een pensioengat willen dichten.

Het verschil tussen een lijfrenteverzekering en banksparen, is de looptijd en de regeling bij overlijden. Bij banksparen stel je de uitkeringsduur altijd vast, terwijl je bij een lijfrenteverzekering voor een levenslange uitkering kunt kiezen. Kom je te overlijden, dan stopt de uitkering, mits je daarvoor verzekerd bent. Banksparen valt onder het erfrecht, het opgebouwde kapitaal komt automatisch toe aan de erfgenamen.