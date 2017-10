Doorstart aluminiumsmelter Delfzijl is rond

Klesch, het voormalige Aldel, ging eind augustus failliet. Toen gaf de curator al aan goede kans te zien op een doorstart van de aluminiumsmelter. Het bedrijf gaat nu weer Aldel heten. Dankzij investeringen van York zal de werkgelegenheid bij de onderneming stijgen van de huidige 175 arbeidsplaatsen tot circa 250 eind 2018. Het bedrijf is sinds augustus gewoon blijven produceren. Overigens moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de overname nog wel goedkeuren.

Oorzaak van de financiële problemen was een conflict tussen eigenaar Klesch en afnemer Noble over het uitblijven van noodzakelijke investeringen. Die patstelling zou tot negatieve cijfers hebben geleid.

De aluminiumsmelter legde in 2013 al eens het loodje. Dat eerdere bankroet had te maken met de elektriciteitsprijzen in Nederland, die hoger waren dan de prijzen die Aldels Duitse concurrenten kwijt waren. Uiteindelijk werden die problemen opgelost omdat de stroomprijs omlaag ging.