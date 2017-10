Column: Huidige lage volatiliteit biedt kansen

Economische hoogconjunctuur, lage rentes (waardoor een alternatief voor aandelen ontbreekt) en nieuwe belastingverlagingen in de VS. Het zijn allemaal redenen waarom de AEX-index de afgelopen maanden keihard is gestegen.

Een stijgende markt gaat over het algemeen gepaard met beperkte volatiliteit. Dit was de afgelopen weken ook goed te merken. Het lukte de AEX om zelfs dagenlang binnen een bandbreedte van twee punten te bewegen. Reden tot klagen voor handelshuizen en hedge funds, die het normaliter moeten hebben van volatiliteit op de beurzen.

Voor beurshandelaren is een lage volatiliteit dus vervelend. Om een optie te schrijven wordt nauwelijks premie ontvangen en arbitragemogelijkheden worden schaars. Toch biedt het huidige lage volatiliteitsklimaat ook kansen voor beleggers die hun traditionele beleggingsportefeuille goedkoop willen beschermen tegen een negatieve draai van het sentiment.

Deze week is het kwartaalcijferseizoen immers begonnen in de AEX. Zwaargewichten als ASML, AkzoNobel en Unilever openden de boeken over het derde kwartaal. Eén ding hadden alle cijfers gemeen; beleggers reageerden er negatief op. Een slecht begin en mijns inziens een rare gewaarwording. Vooral omdat reeds flinke koersstijgingen hebben plaatsgevonden in deze aandelen.

Uiteindelijk zijn beurskoersen altijd nog gebaseerd op de onderliggende winsten van deze bedrijven en de eerste rits cijfers uit de AEX valt dus tegen. Nou ben ik het met u eens dat slechts 3 van de 25 bedrijven hun cijfers naar buiten hebben gebracht, maar het zet mij wel aan het denken dat het tij ook kan keren.

Daarom heb ik een optiestrategie bedacht waarmee u zich op een goedkope manier kunt beschermen voor een koersdaling. Of wanneer u geen longposities in portefeuille heeft maar toch flauw bent, kunt inspelen op een koersdaling in de AEX.

Voor het innemen van een zogenoemde “ladder” voert u de volgende transacties uit:

Koop 1 540 PUT december 2017

Verkoop 1 525 PUT december 2017

Verkoop 1 510 PUT december 2017

Voor deze combinatie betaalt u op dit moment een premie van € 2,60 en speelt u in op een koersdaling van de AEX-index. In het ideale scenario noteert de AEX tijdens de december expiratie op een koers van 525 punten. In dat geval is de combinatie € 15 waard en vermenigvuldigt uw inzet zich maal 6.

Omdat u dubbel zoveel putopties heeft geschreven dan gekocht, heeft dit scenario zeker niet mijn voorkeur. Daalt de AEX namelijk in korte tijd hard naar bijvoorbeeld een stand van 500 punten, dan is de positie verliesgevend. Het is dus zaak dat u op tijd “winst” neemt en ervoor zorgt dat dit niet wordt omgebogen in een verliesgevende trade.

Omdat ik van mening ben dat de AEX rijp is voor een tegenreactie en op een stand van 533 punten een prachtig niveau ligt om terug te testen, is dit een mooie trade. Rond de 533 punten ligt immers nog een openstaande gap die nagenoeg altijd wordt gesloten. Daarnaast bevindt hier het oude weerstandsniveau waar de AEX maandenlang op afketste.

Rond dit niveau is het dan ook zaak om deze positie of winstgevend af te sluiten, of juist weer door te handelen indien u verwacht dat de bodem rond dit niveau komt te liggen. U kunt in dat geval de positie bijvoorbeeld weer terugdraaien door de 525 putoptie terug te kopen en de gekochte 540 put te geven. Hiervoor kom ik graag bij u terug indien de AEX tot rond dit niveau is gedaald.