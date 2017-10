Deze ziekenhuizen kregen voor hun financiën onvoldoendes

Accountantskantoor BDO presenteert in haar jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen de stresstest van instellingen op basis van de meest recente jaarrekeningen, die van 2013. Ziekenhuzien presenteerden die pas eind 2014. Uit de analyse van BDO blijkt dat ziekenhuizen ook in tijden met veel veranderende regels iets beter weten te presteren.

Goede cijfers vooral door transitiegelden

"Eigenlijk zijn alle financiële kengetallen (solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit) beter dan in 2012", vertelt Chris van den Haak van BDO. Volgens Van den Haak zijn die verbeteringen wel grotendeels veroorzaakt door transitiebaten, die ziekenhuizen kregen voor de overgang op de nieuwe prestatiebekostiging. "Als je die weghaalt, om te zien hoe ziekenhuizen in 2014 zullen presteren, blijft er niet zoveel van de aardige winstcijfers over. Vooral kleine instellingen waren in 2013 erg afhankelijk van de transitiebaten", zegt Van den Haak.

Onvoldoendes krijgen het lastig

In BDO's stresstest hebben alle ziekenhuizen een cijfer gekregen voor hun financiële kengetallen over 2013. Veertien ziekenhuizen scoren een rapportcijfer van 5,5 of lager. Van den Haak: "Die laatste groep krijgt het lastig. Zeker als je bedenkt dat de minister nog de kosten voor overproductie over 2012 en 2013 moet verrekenen." Of ze dat dit jaar zal doen is de vraag. Die donkere wolk van in totaal zo'n 900 miljoen euro, het macrobeheersinstrument, hangt boven de markt. Volgens Van den Haak zou uitvoering tot financiële ongelukken leiden.

De volgende faillissmenten?

Hieronder staan de tien gezondste en de tien minst gezonde ziekenhuizen volgens BDO. Deze scorelijst is belangrijk in de ziekenhuissector, ook al zitten we nu al in 2015. Zo stonden de twee ziekenhuizen die de laatste jaren failliet gingen, het Ruwaard van Putten ziekenhuis in juni 2013 en Zorggroep Passana (van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum) in november 2014, al een aantal jaren laag in de ranglijsten van BDO vanwege hun verliesgevende exploitatie.

ZiekenhuisCijfer over 20131Laurentius Ziekenhuis102BovenIJ Ziekenhuis103Slingeland Ziekenhuis104Stichting Deventer Ziekenhuisgroep105Atrium Medisch Centrum106Onze Lieve Vrouwe Gasthuis107Medisch Centrum Leeuwarden108Wilhelmina Ziekenhuis Assen109Scheper Bethesda Ziekenhuis9,510Waterlandziekenhuis9,5...Zie voor de hele lijst de pdf naast dit artikel...65Lievensberg Ziekenhuis4,566Maasziekenhuis Pantein4,567Ziekenhuis Amstelland468IJsselmeerziekenhuizen469Maasstad Ziekenhuis470Orbis Medisch Centrum471Admiraal De Ruyter Ziekenhuis3,572t Lange Land Ziekenhuis3,573Groene Hart Ziekenhuis374Gemini Ziekenhuis1,5

De tien ziekenhuizen met de laagste scores, kenmerken zich door een lage solvabiliteit, een mager (of zelfs negatief) rendement en weinig geld in kas om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Wordt gerekend exclusief de transitiebaten (daar zijn aparte cijfers voor gegeven) dan krijgen deze ziekenhuizen nog dikkere onvoldoendes. Ook in de Benchmark van vorig jaar scoorde de groep ziekenhuizen louter drieën en vieren.