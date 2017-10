Vraagtekens bij bedrijfsnieuwtjes

Het cijferseizoen is weer in volle gang en wereldwijd presenteren de grote jongens hun resultaten. In Amerika zorgde dat voor forse koersverschuivingen. Twitter en LinkedIn schoten na bekendmaking van hun cijfers 16,5% en 10,7% omhoog. GoPro daalde met maar liefst 13,2%. In Amsterdam waren de reacties op bedrijfscijfers van SBM Offshore, Fagron en KPN minder schokkend. De bedrijfsresultaten waren over het algemeen in lijn der verwachting. Bij elk van deze drie speelde echter wel een ander verhaal dat de gemoederen op fora bezig hield. KPN: Beleggers trekken stekker uit Sap Het is een wonder dat KPN nog steeds beursgenoteerd is. Het bedrijf staat al jaren in de belangstelling van verschillende partijen, maar niemand heeft definitief de trekker overgehaald. Overnamenieuws is het enige wat de koers in beweging kan brengen. Van de bedrijfscijfers moet het op dat punt bij KPN niet komen, zoals afgelopen week weer eens bleek. De cijfers waren volgens verwachting en op grote mee- en tegenvallers hoeven beleggers niet te rekenen. Rabobank verhoogde naar aanleiding van de bedrijfscijfers het advies voor het aandeel van houden naar kopen met koersdoel EUR 3,15. Het feit dat Jolande Sap commissaris wordt bij KPN (Foto: GroenLinks) zorgde voor de meeste reuring op fora. Dat mag blijken uit onderstaande reacties van beleggers: “Dat belooft weinig goeds als ze Sap aantrekken, ze zal waarschijnlijk er alleen de stekker bij KPN eruit trekken.” “Sap is inderdaad vreemd, haar adres en telefoonnummerboekje is gedateerd, de haag is alweer te lang geleden, de meerwaarde voor KPN is er niet.” “Misschien een iets groener en socialistischer imago voor het telecombedrijf door aanstelling [van] dit soort figuren...” “Was weer tijd voor een baantje.. De politiek moet je altijd te vriend houden, net als in de goeie ouwe USSR....” “OK, KPN definitief schrappen van mijn lijst van aandelen om te volgen. Tsjonge jonge zeg wat een keuze voor RvC. Ik zou het functie profiel wel eens willen lezen... net als bij hun nieuwe CFO (hij had nul ervaring als CFO).” “O wat ben ik blij dat ik nooit KPN aandelen heb gekocht. Wat een beleid, wat voegt Jolanda Sap nu toe aan RvC? Haar netwerk? Haar GroenLinks vrienden? Niet te hopen dat ze teveel geld krijgt want dan past ze in een rijtje van andere partijgenoten of politieke vrienden.” SBM Offshore: bijna 14% short De bedrijfscijfers van SBM Offshore zorgden eind vorige week voor een wilde rit van het aandeel. Aanvankelijk steeg de koers, omdat de cijfers van het bedrijf toch behoorlijk meevielen. Op vrijdag (6 februari) kwam het besef dat de vooruitzichten van het bedrijf wel enorm tegenvallen. De verwachtingen waren al getemperd door de dalende olieprijs, maar het uitblijven van orders door het omkoopschandaal in Brazilië was nog erger dan gedacht. De gevolgen van de bestuurscrisis bij Petrobas zijn nog onbekend en daardoor is SBM Offshore terughoudend. Analisten blijven ondanks de onzekerheid bij SBM Offshore vertrouwen houden. Zij voelen zich gesterkt door de sterke resultaten over 2014. ING en KBC geven een koopadvies voor het aandeel. Rabobank blijft vasthouden aan het houdadvies. Beleggers maken zich zorgen over de enorme shortpositie van veel hedgefunds en andere partijen in het aandeel. Het shortpercentage is met maar liefst 13,07% ongekend hoog. SBM Offshore staat op plaats 1 van meest geshorte aandelen. Uit het verleden is gebleken dat er wel degelijk meer speelt als veel partijen short zitten. Vaak zijn de problemen bij een bedrijf dan veel groter dan menigeen denkt. Kijk maar eens naar voorbeelden uit het verleden, zoals Imtech en onlangs nog Air France-KLM. Bij beide bedrijven ging het slechter dan gedacht en hadden hedgefunds grote shortposities opgebouwd. Beleggers op fora waarschuwen daarom voor het grote risico om aandelen te hebben in SBM Offshore. De tegenvallers kunnen weleens groter zijn dan eerder werd gedacht. Anderzijds kan het koersherstel bij meevallende berichten extra groot zijn, door shortcovering. Voor SBM Offshore (Foto: het Yme-platform / L.C. Nøttaasen) is het van belang dat de olieprijs herstelt en dat er duidelijkheid komt in Brazilië. Vorig jaar kwam het bedrijf een schikking ter waarde van 240 miljoen euro overeen met het Nederlandse Openbaar Ministerie. Nu is de vraag of het tot een schikking kan komen met de Braziliaanse autoriteiten. Op fora wordt alvast gespeculeerd over de hoogte van de boete. De meningen zijn hierover sterk verdeeld. “Ik heb eerst eens gekeken wat SBM nu al betaald heeft in Nederland. USD 40 miljoen boete en USD 200 miljoen onrechtmatig verkregen voordeel. Hiervan heeft 139,1 betrekking op Brazilië. Ik verwacht dat Brazilië de USD 139,1 miljoen onrechtmatig verkregen voordeel op zal eisen en ook USD 40 miljoen boete zal rekenen. Overigens zie ik in het persbericht van SBM dat ze gespreid mogen betalen in Nederland. Mooie meevaller die ik had gemist.” “Daarnaast zou het de wereld op zijn kop zijn wanneer SBM totaal niet meer mee mag dingen naar orders in Brazilië wanneer de hele olie-wereld zo corrupt is als wat. Zie ook statement van Chabas tijdens de persconferentie vanmorgen over dat hij geen nieuwe orders meer heeft gehad in Angola en Eq. Guinea en hoe hij verwacht dat dit komt.” “Ik denk ook dat er nog wel een flinke boete zal volgen, zegt mij al genoeg dat de shorters alleen maar uitbreiden!!” Fagron: Analist in opspraak Het vroegere Arseus presenteerde vorige week degelijke cijfers, die in lijn met de verwachting waren. Winst en omzet stegen fors. Ook voor dit jaar verwacht het bedrijf een verdere groei. Direct na de cijfers sprak KBC het vertrouwen uit in het bedrijf. Analist Jan de Kerpel handhaaft het koopadvies, al vindt hij wel dat de hoge schuld de 'buy and build'-strategie van Fagron in de weg kan zitten. Vorig jaar nog presenteerde Kempen & Co een negatief rapport over het bedrijf, wat het aandeel fors lager zette. De koers ging destijds in oktober van EUR 40 naar EUR 30 in slechts enkele dagen. Het bijbehorende verkoopadvies zorgde namelijk voor een forse schrikreactie. Beleggers begrepen er niets van en ook de topman vond de daling aanleiding om zelf aandelen bij te kopen. Hij kocht 50.000 aandelen van zijn eigen bedrijf. De negatieve verwachtingen van Kempen & Co lijken vooralsnog totaal niet uit te komen. De bedrijfscijfers zorgden op fora niet voor verrassing. Er ontstond echter wel opschudding over een bericht in het Financieele Dagblad over analist Teun Teeuwisse van Kempen & Co. Deze analist is onlangs op non-actief gesteld nadat hij geheime informatie over Arcadis had gedeeld met klanten. Op fora weet men te vertellen dat met name Teeuwisse ook verantwoordelijk was voor het verkoopadvies van Fagron vorig jaar. Vanwege de vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze analist, hechten de forumleden steeds minder waarde aan het rapport van Kempen & over Fagron.