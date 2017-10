Wisselend beeld op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 17.672,60 punten. De S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2051,82 punten, maar de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 4757,88 punten.

Koeriersbedrijf UPS kwam met een winstwaarschuwing. Het bedrijf overschatte het aantal medewerkers dat nodig was rond de feestdagen, waardoor de kosten hoger waren dan verwacht. UPS daalde bijna 10 procent. Branchegenoot FedEx verloor 1,2 procent.

General Electric omhoog

Industrieconglomeraat General Electric (GE) maakte bekend dat de nettowinst vorig kwartaal met bijna 2 miljard dollar is gestegen tot 5,2 miljard dollar. Gecorrigeerd voor eenmalige posten viel de winst iets hoger uit dan analisten hadden voorspeld. Het aandeel GE klom 0,8 procent.

McDonald's (min 1,5 procent) meldde in het afgelopen kwartaal ruim een vijfde minder winst te hebben geboekt dan een jaar eerder. De fastfoodketen verkocht wereldwijd minder hamburgers en had ook flink last van de dure dollar.

Starbucks wint

Starbucks kwam donderdag nabeurs met cijfers. De koffieketen trok vorig kwartaal meer klanten. De omzet steeg met 13 procent, terwijl 82 procent meer winst werd behaald. Starbucks ging 6,6 procent omhoog.

De producent van verzorgingsproducten Kimberly-Clark had in het vierde kwartaal flink last van de opmars van de dollar. Daardoor daalde de omzet met 1 procent tot 4,8 miljard dollar. De producent van onder meer de tissues van Kleenex leed een verlies van 83 miljoen dollar. Het aandeel leverde 6,2 procent in.

Woningverkoop

Verder werd vrijdag gemeld dat de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in december is toegenomen. Ook ging een belangrijke conjunctuurbarometer verder omhoog. Wel zwakte de groei van de Amerikaanse industrie deze maand iets af.

De euro was 1,1216 dollar waard, tegen 1,1283 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,9 procent in prijs tot 45,45 dollar. Brent werd 0,5 procent duurder op 48,74 dollar.