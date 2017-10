EU voldoet gemiddeld aan begrotingsnorm

Volgens het rapport plukken de landen binnen de EU en de eurozone de vruchten van het beleid van de afgelopen jaren om het begrotingstekort in te dammen. De gemiddelde staatsschuld zal volgend jaar nog wel verder oplopen zo is de verwachting, maar vanaf 2016 wordt een daling voorzien.

Nederland zat tot juni dit jaar nog op het 'strafbankje' van Brussel vanwege een begrotingstekort van boven de 3 procent. In de zogeheten herfstprognose stelde de commissie echter dat het begrotingstekort van Nederland dit jaar uitkomt op 2,5 procent. In 2015 en 2016 zal het tekort verder zakken naar respectievelijk 2,1 en 1,8 procent.

Fragiel

Het rapport erkent dat het economisch herstel in de EU ,,fragiel en ingetogen" blijft. Onder meer trekt de arbeidsmarkt maar mondjesmaat aan, waarbij ,met name langdurig werklozen de verschillende begrotingen drukken. Toch denkt de EC dat het financiële plaatje in de EU en de eurozone gunstiger is in vergelijking met andere grote economieën.

Wel benadrukt het rapport dat begrotingsdiscipline hand in hand moet lopen met structurele hervormingen en investeringen ter ondersteuning van het herstel. Daarbij wordt opgemerkt dat het voor sommige van de lidstaten een ,,uitdaging" zal zijn om zich aan de eerder gemaakte afspraken te houden.