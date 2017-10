Staatsplanbureau: economie China op koers

He Lifeng, hoofd van de nationale planningscommissie, zei zaterdag dat het land op koers is om de groeiverwachting voor 2017 te halen. Volgens He haalt de tweede economie ter wereld dit jaar ook de doelstelling om 13 miljoen nieuwe banen te creëren.

Staalproductie

Als onderdeel van een economisch hervormingsplan heeft het land de productiecapaciteit voor ruw staal in de afgelopen vijf jaar teruggebracht met 110 miljoen ton en de kolenproductie zelfs met 400 miljoen ton. China beloofde vorig jaar de capaciteit voor staalproductie met 150 miljoen ton te reduceren in de periode 2016-2020.

Eerder deze week maakte het nationale statistiekbureau al bekend dat de Chinese economie in het derde kwartaal met 6,8% is gegroeid. Daarmee voldoet het groeicijfer aan de verwachtingen van economen.