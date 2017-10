Sanoma verhoogt winstverwachting voor 2017

Sanoma gaat er nog altijd van uit dat de omzet dit jaar, afgezien van de effecten van onder meer de verkoop van het televisiebedrijf SBS aan John de Mol, stabiel zal blijven. De winst voor rente en belastingen zal meer dan 12 procent van de omzet bedragen. Eerder voorspelde het bedrijf een marge van minstens 11 procent.

Uitzonderlijk positieve ontwikkelingen op de Poolse onderwijsmarkt zijn de belangrijkste reden om de winstprognose op te schroeven. Het derde kwartaal is in dat segment een erg belangrijke periode. Daarnaast liet Sanoma weten dat de mediaonderdelen goed zijn blijven presteren. Beleggers in Helsinki beloonden het nieuws met een koerssprong tot bijna 10 procent.