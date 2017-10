United Tech positiever over winst

Het Amerikaanse industrieconcern heeft een sterk derde kwartaal achter de rug en ziet hierin aanleiding om voor het tweede achtereenvolgende kwartaal de verwachtingen wat op te schroeven.

De maker van onder meer vliegtuigmotoren, liften en airconditioners gaat voor heel 2017 uit van een omzet van ten minste 59 miljard dollar. Dat was eerder 58,5 miljard dollar. Daarbij wordt nu een winst per aandeel van 6,58 tot 6,63 dollar voorzien. Eerder was nog sprake van een bandbreedte van 6,45 tot 6,60 dollar per aandeel.

In het derde kwartaal zette United Tech de grootste autonome omzetstijging sinds 2011 in de boeken. De totale omzet bedroeg 15,1 miljard dollar en de opbrengsten uit voortgezette activiteiten dikten met 6 procent aan. De nettowinst kwam wel 8 procent lager uit dan een jaar eerder, op 1,3 miljard dollar.

United Tech werkt aan een fikse uitbreiding van zijn luchtvaarttak. In september legde het concern 23 miljard dollar op tafel voor de producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins. Die overname moet United Tech een betere uitgangspositie geven in onderhandelingen met afnemers als Boeing en Airbus.