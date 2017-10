Brussels Airport aast op Nederlandse reiziger en vracht

Dat zegt topman Arnaud Feist dinsdag in Amsterdam bij de jaarlijkse Airneth-lezing. „De vliegtaks die is aangekondigd door het Nederlandse kabinet is een kans voor ons. De ervaring uit het verleden leert dat een prijsverschil van €40 voor intercontinentale vluchten het verschil kunnen maken. Opvallend dat de Nederlandse regering deze stap zet”, zegt Feist. „De vracht komt nu al naar ons toe, omdat vrachtmaatschappijen van Schiphol in sommige gevallen geweerd worden omdat de luchthaven vol is” zegt Feist.

Emirates weg

Schiphol bereikt dit jaar het maximum aantal van 500.000 vliegbewegingen. Onder meer Emirates Cargo en Singapore Airlines Cargo besloten hun operatie deels voort te zetten in België, wat meteen tot banenverlies heeft geleid bij afhandelaar Menzies op Schiphol. Dit tot afgrijzen van de Nederlandse logistieke sector. Een oplossing is er voorlopig niet, want luchtvaartmaatschappijen staan in de rij om de slots van de vrachtvervoerders over te nemen. Het is nu wachten op wat er gebeurt met de passagiersvluchten, zegt Feist.

Sponsor Willem II

“We hebben een actief marketingbeleid in Zuid-Nederland en sponsoren voetbalclub Willem II in Tilburg”, zegt de topman van de Brusselse luchthaven. Het aantal reizigers uit Nederland steeg in 2015 met 16% naar 700.000. In 2016 zorgen de terroristische aanslagen op de luchthaven ervoor dat dit aantal terug is gevallen. Dit jaar verwacht de Belgische luchthaven weer op het niveau van 2015 uit te komen. “We zien volop Nederlandse kentekens in de parkeergarage en dat zal alleen maar meer worden”, zegt Feist.