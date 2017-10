Geen rem opkomst geldautomaten

Dat is te lezen in de antwoorden die PvdA-raadslid Dennis Boutkan van het stadsbestuur kreeg op zijn vragen over de toename van deze zogeheten ’stand alone ATM’s’. De afkorting ATM wordt in de Verenigde Staten gebruikt voor geldautomaat.

„Opvallend is de snelheid waarmee deze ATM’s bij souvenirshops in de stad opduiken”, zegt Boutkan. „De snelle groei – en dus ogenschijnlijke behoefte aan contant geld – gaat in tegen de landelijke trend waarbij cash geld langzaam maar zeker wordt teruggedrongen als betaalmiddel.” Vooral toeristen maken gebruik van de ATM’s. Stadsbewoners gaan vooral naar de geldautomaten van bestaande banken, zoals die van ABN Amro, ING en Rabobank. De vraag of er mogelijk te weinig pinautomaten in de stad zijn, wordt niet gesteld.

Boven op het in roulatie brengen van papiergeld komt de schijn van witwassen. Gevreesd wordt dat de kleine ATM’s door de winkeliers zelf kunnen worden aangevuld met geld. „De ATM’s zijn voor een overgroot deel van het type dat door winkeliers zelf kan worden gevuld”, erkennen B en W. Een vergunning voor een pinautomaat is niet nodig.

Het verdienmodel is simpel. Voor eigenaren van souvenirzaken en andere winkels is de ATM een welkome aanvulling van het maandelijkse inkomen. Daarvoor wordt een vergoeding gegeven van 500 euro per maand. Euronet, een van de grootste exploitanten van deze ATM’s, verdient door het vaststellen van wisselkoersen plus de provisie die betaald wordt op de geldopname.

Toezicht wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. Die heeft geen onregelmatigheden vastgesteld en zegt in zijn antwoord aan de gemeente daar geen aanwijzingen voor te hebben. Toch heeft de gemeente vragen over witwassen ook onder de aandacht gebracht bij het Anti Money Laundering Centre, de FIOD en de Financiële en Economische Recherche met het verzoek nader onderzoek uit te voeren naar dit fenomeen.

Bij de Betaalvereniging Nederland, de organisatie die waakt over de beveiliging van pinautomaten, maken ze zich er niet druk over. „Als het maar veilig is, dan vinden wij het goed”, laat een woordvoerder weten.