Column: Licht op candles

De plek van de candle ten opzichte van de gemiddelde lijn geeft de kaars een specifieke functie die zeer van belang is voor het verdere koersverloop. Ik zal de diverse typen candles met hun eigen Bakkeriaanse benoeming nader toelichten. Een extra les grafieklezen derhalve voor de actieve belegger.

Wat is een candle?

Maar eerst nog even een korte uitleg wat een candlestick is. Het is een grafische weergave van koersverloop in een specifieke periode, waarbij de openingskoers, de slotkoers, de hoogste koers en laagste koers in beeld worden gebracht. Kenmerkend voor de candle is de afstand tussen openings- en slotkoers, die de ‘body’ wordt genoemd van de candlestick. De body of het lichaam (of de kaars inderdaad) kan wit of zwart zijn. Kijk op bijgaande afbeelding wanneer dat het geval is. Voor u meteen een examenvraag: wat impliceert een witte body en wat een zwarte? Onder of boven de body kunnen zogenaamde ‘shadows’ ofwel sprieten voorkomen die de hoogste en laagste koers weerspiegelen. Met meerdere candles op rij krijg je als zodanig een goed inzicht in bullish en bearish sentiment.

Candle en SMA

Een candle is slechts een candle, daar heb je niet zoveel aan. Het gaat er om waar de kaars staat ten opzichte van de SMA lijn ofwel de gemiddelde lijn. Ik heb hiertoe een aantal Bakkeriaanse omschrijvingen gedefinieerd van specifieke candles, waarvan de naam van de candle direct een aanwijzing geeft omtrent het praktische gebruik. Ik heb alle titels vermeld op bijgaande grafiek, onderstaand een korte toelichting.

Engeltje en Duiveltje

Laat ik beginnen met twee vaak gebruikte titels in mijn technische commentaren, te weten het Engeltje en het Duiveltje. Het Engeltje is de eerstvolgende witte candle na meerdere zwarte candles. Het geeft de kleurwisseling aan bij de candles, in dit geval van zwart naar wit, hetgeen een omslag in sentiment behelst. Zwart is bearish (slotkoers lager dan openingskoers) en wit is bullish (slotkoers hoger dan openingskoers). Had u de examenvraag juist beantwoord? Bij het Engeltje nemen de bulls het stokje weer over van de bears. Welnu, als dit gebeurt in de buurt van de SMA, dan duidt dit op aanstaande bodemvorming, de bodemstampers zijn in aantocht. Bij het Duiveltje zullen de beren het initiatief naar zich toetrekken en daarmee topvorming aanwakkeren.

Breakout en Rebound

Als de koers de SMA lijn opwaarts of neerwaarts kruist, dan is dit veelal het startschot voor een nieuwe trendmatige beweging. Welnu, de betreffende candle is dan ook een breakout candle, de eerste candle waarin actie ondernomen kan worden in de richting van de nieuwe trend. Kijk hierbij vooral naar de kleur van de candle. Een opwaartse breakout candle moet wit zijn, een neerwaartse breakout candle zwart. Anders gezegd, de bodykleur moet de uitbraak bevestigen.

Na een breakout volgt er normaal gesproken een pullback of rebound om de trendomslag te valideren. Hier dus weer de kleurwisseling in de bodies om de reboundcandle zichtbaar te maken. Een reboundcandle kan dus een Duiveltje of een Engeltje zijn, begrijpt u?

Kleefcandle en vrije candle

Nu kan het gebeuren dat in een positieve trend de bulls een stap terug moeten doen. Een extra aanloop richting de SMA lijn om daarna de trend te vervolgen. Maar als de beren extra tikken uitdelen waardoor de bulls al wankelend onder de SMA lijn dreigen te vallen, dan is hun laatste vangnet een zwarte kleefcandle, waarvan de body dus aan de SMA lijn kleeft. Het is de overlevingskaars voor de bulls, zij krijgen nog één kans om op te krabbelen. Het is voor de stieren natuurlijk veel prettiger om met vrije kaarsen, geheel los van de SMA lijn omhoog te klimmen. Ze hebben dan veel meer bewegingsruimte.

Steuncandle en weerstandcandle

Het laatste koppel dat ik wil benoemen is die van de steun- en weerstandcandle, die voorkomen aan het einde van een significante koersbeweging. Kijk even naar de weerstand candle op de afbeelding. Die illustreert toch prachtig hoe een countertrendbeweging, in dit geval een opleving in de downtrend, opdroogt tegen de gemiddelde lijn, waarna de beren de gelegenheid krijgen de trend nieuw leven in te blazen. Dus een zwarte candle tegen de SMA lijn is een weerstandcandle. Zo is een witte candle op de SMA lijn een steuncandle. De correctie droogt op, de bulls komen terug om de trend te vervolgen.

Candle charting

Uit voorgaand proza kunt u afleiden hoeveel informatie er verpakt zit in de candle en de plek van de kaars op de chart. En dat maakt het candle charting zo waardevol bij het definiëren van een scenario betreffende het toekomstige koersverloop en het volgen van de koersroute. Laat de kaarsen hun licht schijnen bij uw tocht over de speelvelden.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.