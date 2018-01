Wall Street doet stapje terug

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 16.613,97 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 1888,53 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot met 4100,63 punten 0,7 procent onder de slotstand van dinsdag.

Krantenbedrijf The New York Times leverde 4,4 procent in. Het bedrijf verving onverwacht Jill Abramson als hoofdredacteur van de beroemde krant, waar zij nog geen 3 jaar de leiding had. Haar taken worden overgenomen door de 57-jarige Dean Baquet, die eerder hoofdredacteur was van Los Angeles Times.

Deere & Co

De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere & Co verloor 2 procent. Het bedrijf zag zijn verkopen vorig kwartaal wereldwijd dalen, waardoor de resultaten slechter uitvielen dan een jaar eerder. Deere verlaagde daarbij zijn verwachting voor de omzet in het hele jaar en rekent nu op een iets sterkere afname van de verkoop dan eerder werd voorspeld.

Citigroup sloot 0,6 procent in de min. De Amerikaanse bank meldde eerder op de dag het ontslag van elf werknemers in Mexico vanwege een omvangrijke fraude, die het bedrijf de afgelopen maanden honderden miljoenen dollars aan winst heeft gekost.

Fossil

Horlogemaker Fossil hoorde bij de grootste verliezers van de S&P 500. Het bedrijf kwam dinsdag nabeurs met teleurstellende prognoses voor de groei van de winst en omzet dit jaar en verloor ruim 10 procent van zijn beurswaarde.

De Dow Jones werd aangevoerd door farmaceut Merck en telecombedrijf AT&T, die 0,5 tot 1 procent wonnen. ICT-bedrijf IBM sloot de rij van 30 hoofdfondsen met een verlies van 3,5 procent.

De euro was woensdagavond met 1,3715 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 102 dollar.