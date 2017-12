Wall Street opent licht hoger

De Dow-Jonesindex noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent hoger op 16.205 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 1834 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 4029 punten.

Johnson & Johnson (J&J) dikte 1,1 procent aan. Het Amerikaanse farmacieconcern boekte in het eerste kwartaal meer winst en omzet dan analisten hadden verwacht. Ook verhoogde J&J de winstverwachting voor het gehele boekjaar.

Coca-Cola verraste beleggers met een stevige volumegroei in onder meer China in het eerste kwartaal. Beleggers maakten zich zorgen over het verkoopvolume na een vlakke ontwikkeling in het vierde kwartaal. Coca-Cola, dat ook een winst- en omzetdaling bekendmaakte, werd 2,5 procent hoger gezet.