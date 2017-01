Bilprik tegen heupslijtage

In Nederland hebben naar schatting 80.000 mannen en dubbel zoveel vrouwen last van heupartrose. Het is een reumatische aandoening die doorgaans ontstaat op middelbare leeftijd en waarbij het kraakbeen in de gewrichten dunner en zachter wordt. Daarbij ontstaat geleidelijk aan pijn. Artrose treedt vooral op in knie- en heupgewrichten.

Als conservatieve behandelingen met fysiotherapie en pijnstilling met medicatie als ibuprofen of paracetamol niet meer helpen, kan worden gekozen voor een injectie met corticosteroïden in het gewricht als tijdelijke oplossing van de pijnklachten. Dat zijn geneesmiddelen die voor een beperkte tijd ontstekingsreacties remmen en daarmee pijn afzwakken. Pas in allerlaatste instantie komt het aanbrengen van een heupprothese in beeld als behandelmogelijkheid.

Maar volgens Desiree Dorleijn gebeurt het in de praktijk maar weinig dat een injectie in het heupgewricht wordt gezet. Het lijkt er alles mee te maken te hebben dat pijnbestrijding via het heupgewricht tamelijk complex in de uitvoering is.

Zij verklaart het dilemma aldus: ,,Een injectie in het gewricht dient te worden gegeven op de afdeling Radiologie, omdat de specialist met echografie of röntgenfoto moet kijken waar de injectie kan worden gezet. Het toedienen van injecties in het heupgewricht is ook, vanwege de diepere ligging, een stuk lastiger. Een prik in de bilspier kan door de huisarts worden gegeven. Patiënten hoeven er dus niet langer voor naar het ziekenhuis. Deze nieuwe methode is daardoor tevens veel goedkoper.”

In knieën wordt een dergelijke behandeling met cortisonen al langer (en veelvuldig) gedaan. Het effect van de injectie in de bilspier is in deze studie, wonderlijk genoeg, niet vergeleken met het effect van een injectie in het gewricht. Evenmin is een eventueel verschil in pijnbeleving onderzocht.