In een korte verklaring stelt het CBG dat het productieproces van de Thyrax-tabletten (nu vanaf een nieuwe locatie in Duitsland) is goedgekeurd. „De partijen Thyrax voldoen aan dezelfde kwaliteits- en stabiliteitseisen als de oude tabletten”, stelt het college. Het CBG zegt mogelijke bijwerkingen of andere gezondheidsklachten van de tabletten goed in de gaten te zullen houden, samen met Bijwerkingencentrum Lareb.

Het geneesmiddelenbedrijf Aspen Pharma Trading heeft bekendgemaakt dat Thyrax Duotab (in de doseringen 0,025 mg, 0,100 mg en 0,150 mg) over enkele weken leverbaar zal zijn.

Productie plots gestopt

Met de bekendmaking dat de levering van het hormoon wordt hervat, komt een einde aan een periode van bijna anderhalf jaar waarin ruim 350.000 schildklierpatiënten in Nederland verstoken waren van dit medicijn. De productie van het medicijn, vanuit Oss, stopte bijna van de ene op de andere dag, omdat de fabrikant aan het verhuizen was. Dat leidde tot grote commotie en ergernis, zowel bij gebruikers als verschillende Tweede Kamerfracties.

Patiëntenorganisaties hadden (en hebben) forse kritiek op de handelwijze van het farmaciebedrijf. Zonder fatsoenlijke vooraankondiging stelde dit de patiënten voor een voldongen feit: het middel zou voor onbepaalde tijd niet leverbaar zijn. Het bedrijf Aspen Pharma hulde zich langdurig in stilzwijgen.

Verreweg de meeste gebruikers van Thyrax zijn inmiddels overgestapt op andere schildklierhormonen, zoals het middel Euthyrox. Daarbij hebben zich soms grote gezondheidsproblemen voorgedaan. Vooral zagen huisartsen aanpassingsproblemen in de hormoondoseringen vanaf 0,100 microgram. Volgens deskundigen zullen veel mensen niet opnieuw de overstap naar het oude middel wagen.

Boetes

Mede door het plotselinge tekort aan Thyrax-tabletten besloot minister Edith Schippers de boetes te verhogen voor farmaceutische bedrijven die verwijtbaar een tekort aan medicijnen veroorzaken. Het boetebedrag moet van maximaal 45.000 naar 820.000 euro. Omdat daarvoor een wetswijziging vereist is heeft de minister de boete wel alvast naar 150.000 euro verhoogd.

De productiestop van Aspen leidde tot een schadepost van miljoenen voor patiënten en zorgverzekeraars. Mensen die overstappen van het ene naar het ander schildkliermiddel moeten niet alleen naar hun huisarts of internist maar moeten ook een of meerdere bloedonderzoeken ondergaan. Zeker 300.000 mensen in Nederland slikten Thyrax.