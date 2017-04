Experts verdeeld over mobieltjes

Toch kende een Italiaanse rechter, naar vrijdag bekend werd, een overheidsuitkering toe aan de 57-jarige Italiaanse Roberto Romeo. Dit vanwege het ontstaan van een hersentumor bij de man na circa 15 jaar beroepsmatig gebruik van diens mobiele telefoon. Romeo verklaarde dat hij altijd en overal aan het bellen was voor zijn werk. Totdat in 2010 een gezwel werd ontdekt, nadat zijn gehoorgang dicht was gaan zitten.

Het is voor het eerst dat een rechter een (weliswaar goedaardige) tumor in de hersenen geheel toeschrijft aan de straling van een intensief tegen het oor gedrukte smartphone.

De rechterlijke uitspraak is omstreden. Sommige kankeronderzoekers en epidemiologen fronsen daarover hun wenkbrauwen. Zo reageert het Antoni van Leeuwenhoek kankerinstituut in Amsterdam: „De grotere (internationale) studies laten geen overtuigend bewijs zien voor een verband tussen hersentumoren en mobiele telefoons.” Eind jaren negentig kwam epidemioloog prof. dr. Floor van Leeuwen van hetzelfde instituut na jarenlang onderzoek tot de conclusie dat er „geen verband” kon worden aangetoond.

Het aantal wetenschappelijke onderzoeken waarin wel of geen verband wordt gelegd tussen hersenkanker en mobiel bellen houdt elkaar sindsdien in evenwicht. Het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC) stelde in 2011 dat hersenkanker niet moet worden uitgesloten bij langdurig intensief gebruik van de mobiele telefoon. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ondersteunde dat standpunt. Een kankerspecialist reageert: „De wetenschap zit in haar maag met mobieltjes.”